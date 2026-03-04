В Ростовской области отразили атаку беспилотников

«Сегодня ночью Ростовская область подвергалась воздушной атаке. Несколько десятков БПЛА отражены в двух районах — Миллеровском и Тарасовском. Люди не пострадали», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что несколько обломков БПЛА повредили остекление и входную дверь строящейся базы отдыха.
