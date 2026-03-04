Тайная любовь: что скрывала 16-летняя девушка перед пропажей в Краснодаре

Странная пропажа 16-летней Анастасии Пушенко встревожила весь Краснодарский край. Юная девушка вышла из дома в праздничный понедельник, 23 февраля, и больше не вернулась. С тех пор связь с ней полностью оборвалась.
Куда могла пойти девушка и что она скрывала перед пропажей — в материале aif.ru.
Ушла из дома в праздник.
Пушенко живет в небольшой станице Тбилисская в центральной части Краснодарского края. Население — около 25 тысяч жителей. Примечательно, что основная часть станицы расположена на обрывистом берегу, достигающем местами высоты 60−65 метров.
23 февраля девушка вышла из дома и отправилась в Краснодар, который находится в 114 км от станицы. На чем именно Пушенко туда поехала — пока не известно.
Нет данных и о том, зачем именно девушка поехала в Краснодар. Ее близкая подруга Марина сейчас находится в недоумении из-за пропажи Анастасии.
«Не знаю, куда она могла поехать…» — ответила она в беседе с aif.ru.
В подвешенном состоянии находятся и некоторые родственники девушки. Так, одна из них, Ксения, ответила, что не обладает информацией о том, зачем Анастасия отправилась в Краснодар.
Известно лишь, что в день пропажи девушка была одета в черный жилет, черную толстовку с капюшоном, черные спортивные штаны и белые кроссовки.
Скрывала имя в Сети: что известно о пропавшей.
Пропавшая девушка, судя по ориентировке, довольно небольшого роста — 157 см, телосложение среднее, глаза голубые, а волосы темно-каштановые.
У нее есть минимум четыре страницы в социальных сетях, но три из них она вела еще будучи ребенком и подростком. Самая последняя страница Анастасии — наиболее таинственная. Ее девушка вела тайно — на аватарке отсутствует фотография, а имя и фамилия написаны на арабском языке.
Тем не менее девушка довольно активно делилась моментами своей жизни. Она публиковала фото, истории, подписывалась на группы. Судя по опубликованным кадрам, Пушенко закончила школу в 2025 году.
После этого она работала в пункте выдачи товаров одного из популярных маркетплейсов. Девушка нередко выкладывала сделанные в примерочной фото, на которых отображалось название маркетплейса.
На старых страницах Анастасии сохранились фотографии с младшим братом и мамой.
Тайная любовь пропавшей.
Однако самой странной деталью является то, что девушка была активной пользовательницей сайтов знакомств. Она была подписана на несколько таких сообществ, которые помогали познакомиться в анонимном чате.
При этом девушка зачастую публиковала фотографии с обращениями к тайному возлюбленному.
«Я готова принять тот факт, что я слишком маленькая для него, то, что у нас нет никакого будущего, но так хочется, чтобы только он был рядом со мной, чтобы именно с ним все получилось», — подписала она одну из фотографий.
Был ли тайный возлюбленный причиной пропажи Пушенко — пока не известно. Волонтеры и неравнодушные жители продолжают поиски.
Ранее стало известно, что пропавшая мать четверых детей найдена мертвой в Сочи.
40-летняя женщина пропала 3 февраля. Труп Наталии Липинской обнаружили недалеко от ее дома.