Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тайная любовь: что скрывала 16-летняя девушка перед пропажей в Краснодаре

16-летняя Анастасия Пушенко пропала 23 февраля по пути в Краснодар. Родные и друзья не находят себе места. Куда в тот день могла пойти пропавшая — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Странная пропажа 16-летней Анастасии Пушенко встревожила весь Краснодарский край. Юная девушка вышла из дома в праздничный понедельник, 23 февраля, и больше не вернулась. С тех пор связь с ней полностью оборвалась.

Куда могла пойти девушка и что она скрывала перед пропажей — в материале aif.ru.

Ушла из дома в праздник.

Пушенко живет в небольшой станице Тбилисская в центральной части Краснодарского края. Население — около 25 тысяч жителей. Примечательно, что основная часть станицы расположена на обрывистом берегу, достигающем местами высоты 60−65 метров.

23 февраля девушка вышла из дома и отправилась в Краснодар, который находится в 114 км от станицы. На чем именно Пушенко туда поехала — пока не известно.

Нет данных и о том, зачем именно девушка поехала в Краснодар. Ее близкая подруга Марина сейчас находится в недоумении из-за пропажи Анастасии.

«Не знаю, куда она могла поехать…» — ответила она в беседе с aif.ru.

В подвешенном состоянии находятся и некоторые родственники девушки. Так, одна из них, Ксения, ответила, что не обладает информацией о том, зачем Анастасия отправилась в Краснодар.

Известно лишь, что в день пропажи девушка была одета в черный жилет, черную толстовку с капюшоном, черные спортивные штаны и белые кроссовки.

Скрывала имя в Сети: что известно о пропавшей.

Пропавшая девушка, судя по ориентировке, довольно небольшого роста — 157 см, телосложение среднее, глаза голубые, а волосы темно-каштановые.

У нее есть минимум четыре страницы в социальных сетях, но три из них она вела еще будучи ребенком и подростком. Самая последняя страница Анастасии — наиболее таинственная. Ее девушка вела тайно — на аватарке отсутствует фотография, а имя и фамилия написаны на арабском языке.

Тем не менее девушка довольно активно делилась моментами своей жизни. Она публиковала фото, истории, подписывалась на группы. Судя по опубликованным кадрам, Пушенко закончила школу в 2025 году.

После этого она работала в пункте выдачи товаров одного из популярных маркетплейсов. Девушка нередко выкладывала сделанные в примерочной фото, на которых отображалось название маркетплейса.

На старых страницах Анастасии сохранились фотографии с младшим братом и мамой.

Тайная любовь пропавшей.

Однако самой странной деталью является то, что девушка была активной пользовательницей сайтов знакомств. Она была подписана на несколько таких сообществ, которые помогали познакомиться в анонимном чате.

При этом девушка зачастую публиковала фотографии с обращениями к тайному возлюбленному.

«Я готова принять тот факт, что я слишком маленькая для него, то, что у нас нет никакого будущего, но так хочется, чтобы только он был рядом со мной, чтобы именно с ним все получилось», — подписала она одну из фотографий.

Был ли тайный возлюбленный причиной пропажи Пушенко — пока не известно. Волонтеры и неравнодушные жители продолжают поиски.

Ранее стало известно, что пропавшая мать четверых детей найдена мертвой в Сочи.

40-летняя женщина пропала 3 февраля. Труп Наталии Липинской обнаружили недалеко от ее дома.