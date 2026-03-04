Минздрав Ливана: при ударе Израиля по Бейруту погибли шесть человек

Не менее шести человек погибли в результате авиаудара, нанесённого ВВС Израиля по пригороду Бейрута Арамуну. Об этом сообщило министерство здравоохранения Ливана, уточнив предварительные данные о жертвах.
По информации ведомства, число погибших будет уточнено по мере разбора завалов и оказания помощи пострадавшим. Удар пришёлся по району, расположенному в непосредственной близости от ливанской столицы.
Кроме того, по данным министерства, в результате бомбардировки района Саадият к югу от Бейрута ранения получили по меньшей мере восемь человек. Сведения о степени тяжести их состояния не приводятся.
Ранее сообщалось, что не менее четырёх человек стали жертвами атаки израильских военно-воздушных сил на город Баальбек в Ливане.