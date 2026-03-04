Душили на глазах у 9-летнего сына: двое приятелей пытались жестоко расправиться со знакомым и его ребенком

В мае 2025 года в Железногорске-Илимском произошло жестокое нападение. Двое местных жителей решили убить 48-летнего знакомого из-за ревности. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, они спланировали все заранее, вооружились строительными стяжками, ножом и бутылкой с горючей смесью.
— Они подкараулили машину потерпевшего у подъезда. Надели перчатки и скрыли лица, а когда автомобиль подъехал, ворвались в салон. На переднем сиденье рядом с отцом сидел его 9-летний сын. Мужчины накинули стяжки на шею водителю и начали душить. Ребенку один из нападавших ударил в грудь и не выпускал из машины, угрожая убийством, — рассказывают в пресс-службе ведомств.
Отец не растерялся. Сопротивлялся, сдвинул стяжку с шеи на лоб, сумел выхватить нож с пояса одного из преступников. В суматохе мальчик вырвался, выбежал из машины и позвал на помощь. На крик прибежала женщина, и нападавшие испугались, бросили все и скрылись.
Их задержали по горячим следам. Оба не признали вину. Сейчас уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц передали в суд.
