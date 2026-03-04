Душили на глазах у 9-летнего сына: двое приятелей пытались жестоко расправиться со знакомым и его ребенком

— Они подкараулили машину потерпевшего у подъезда. Надели перчатки и скрыли лица, а когда автомобиль подъехал, ворвались в салон. На переднем сиденье рядом с отцом сидел его 9-летний сын. Мужчины накинули стяжки на шею водителю и начали душить. Ребенку один из нападавших ударил в грудь и не выпускал из машины, угрожая убийством, — рассказывают в пресс-службе ведомств.