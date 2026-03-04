Искали наркотики, а нашли бункер Судного дня: в Иркутске будут судить «инженера» с боевым арсеналом

Мужчина заявил, что он просто «инженер-любитель» и строил убежище, чтобы выжить в случае глобальной катастрофы. Теперь за незаконное хранение оружия ему придется отвечать перед законом. Дело направлено в Куйбышевский районный суд Иркутская для рассмотрения по существу.