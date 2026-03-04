Искали наркотики, а нашли бункер Судного дня: в Иркутске будут судить «инженера» с боевым арсеналом

При проверке наркотиков не нашли, зато обнаружили потайной люк в полу одной из комнат. Он вел в глубокий подземный бункер. Помещение было подготовлено основательно: укрепленные бетоном стены, системы очистки воздуха и подачи воды, запасы провизии.
Однако вопросы у силовиков вызвал не сам бункер, а его содержимое. Внизу хранились два пистолета, боевые патроны, ножи, наручники, силиконовые маски для изменения внешности и томагавк. Баллистическая экспертиза показала, что изъятые пистолеты — это боевое оружие.
Мужчина заявил, что он просто «инженер-любитель» и строил убежище, чтобы выжить в случае глобальной катастрофы. Теперь за незаконное хранение оружия ему придется отвечать перед законом. Дело направлено в Куйбышевский районный суд Иркутская для рассмотрения по существу.