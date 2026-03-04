Кошки месяц ели тело умершей старушки в квартире в российском поселке

В поселке Эльбан Хабаровского края в квартире обнаружили тело 75-летней женщины, которая, предположительно, пролежала там почти месяц. Об этом сообщили местные жители, передает ряд региональных источников.
Пенсионерка проживала в муниципальной квартире во втором микрорайоне поселка. По словам соседей, у женщины было более десяти кошек, пишет телеграм-канал Amur Mash.
Жители дома неоднократно жаловались в различные инстанции на сильный запах из квартиры и просили забрать животных. Однако, как утверждают соседи, обращения результатов не дали.
В январе пенсионерка перестала выходить на связь. Соседи не сразу почувствовали запах разложения, поскольку в подъезде и раньше ощущалась сильная вонь от животных.
Квартиру вскрыли 14 февраля. Внутри обнаружили объеденное тело хозяйки. По словам очевидцев, на месте также нашли несколько погибших и выживших кошек.
Через несколько дней останки женщины вывезли из квартиры. При этом животные, как утверждают местные жители, остались внутри помещения.
Зоозащитники привезли для кошек один пакет корма. После этого жители поселка начали самостоятельно помогать животным. Четырех кошек удалось отправить в приют, еще трое пока остаются в квартире.
Позднее администрация ограничила доступ в помещение.
