Верховный суд разрешил женщине защищаться от напавшего на нее бывшего мужа

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Верховный суд РФ не счел преступлением попытку женщины защититься от напавшего на нее агрессивного бывшего мужа и отменил ее приговор. Об этом сказано в тексте судебного решения, с которым ознакомился ТАСС.
«Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации определила: приговор мирового судьи г. Георгиевска Георгиевского района Ставропольского края в отношении Андриенко Анастасии Алексеевны отменить и прекратить производство по данному уголовному делу за отсутствием в деянии Андриенко А. А. состава преступления. Признать за Андриенко А. А. право на реабилитацию», — сказано в документе.
В нем отмечается, что Андриенко в один из дней 2020 года приехала в детский сад Георгиевска для общения со своими детьми. В этот момент к ней подошел ее бывший муж, с которым у женщины возник конфликт. Мужчина попытался выхватить ребенка из ее рук.
По словам экс-супруга, Андриенко в этот момент ударила его рукой по голове, в результате чего тот получил черепно-мозговую травму. Мировой судья с его доводами согласился, осудил женщину за причинение легкого вреда здоровью и наложил на нее штраф в 5 тыс. рублей.
Андриенко стала обжаловать это решение и дошла до Верховного суда. По ее словам, первая инстанция не установила, когда именно ее бывшему мужу нанесли черепно-мозговую травму: до инцидента у детского сада или во время него. Вместе с тем Андриенко обратила внимание, что мужчина сам несколько раз ударил ее по груди. По словам женщины, она не била мужа по голове, а лишь пыталась оттолкнуть его, в результате чего у последнего образовались ссадины на лучезапястном суставе, которые не причинили ему вреда.
Верховный суд встал на сторону Андриенко. Он решил, что нижестоящие инстанции не установили всех обстоятельств дела, а утверждение потерпевшего о том, что ему нанесли черепно-мозговую травму, не основано на доказательствах, так как от рентгенограммы он отказался.