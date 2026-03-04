Ричмонд
Силы ПВО уничтожили 32 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 32 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в среду, 4 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 21 дрона уничтожили над Волгоградской областью, по четыре — над Ростовской и Белгородской областями.

Также два БПЛА сбили над Астраханской, один — над Курской областью.

— В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 3 марта до 7:00 мск 4 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — цитирует оборонное ведомство ТАСС.

Пять человек пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Волгоградскую область, один из дронов попал по многоквартирному дому.

В Новороссийске количество жилых домов, пострадавших в результате атаки дронов ВСУ, увеличилось до 102. Повреждения зафиксированы в 61 частном и 41 многоквартирном домах. Наиболее серьезно пострадал частный сектор Восточного района.

