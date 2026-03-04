В Железногорске после аварии один водитель избил другого металлической трубой. Конфликт случился летом 2025 года в одном из садовых товариществ города. Два автомобилиста не смогли разъехаться на узкой улице: пенсионер 68 лет врезался в машину 66-летнего мужчины и помял ему бампер.
Мелкое ДТП переросло в словесную перепалку, в ходе которой водитель постарше вышел из себя, схватил кусок металлической трубы и 12 раз ударил противника. Выводы медицинской экспертизы: у потерпевшего многочисленные переломы, которые повлекли за собой длительное расстройство здоровья и были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.