В Железногорске после аварии один водитель избил другого металлической трубой

Мелкое ДТП переросло в словесную перепалку, в ходе которой водитель постарше вышел из себя, схватил кусок металлической трубы и 12 раз ударил противника. Выводы медицинской экспертизы: у потерпевшего многочисленные переломы, которые повлекли за собой длительное расстройство здоровья и были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.