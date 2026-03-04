Конструкция «Метеора» пострадала под тяжестью снега

Снег повредил конструкцию памятника «Метеор» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает администрация Сормовского района.
Утром 3 марта при проверке состояния судна обнаружили деформацию верхней части конструкции. По предварительным данным, причиной деформации является снег. Место было оперативно огорожено сигнальной лентой.
В настоящее время районная администрация на связи с Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева для принятия дальнейших решений. Отмечается, что ежегодный ремонт корпуса судна проводится совместно с заводом «Красное Сормово».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что обрушенный участок крыши Нижегородского кремля восстановят до 6 марта.