Конструкция «Метеора» пострадала под тяжестью снега

Место было оперативно огорожено сигнальной лентой.

Источник: администрация Сормовского района

Снег повредил конструкцию памятника «Метеор» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает администрация Сормовского района.

Утром 3 марта при проверке состояния судна обнаружили деформацию верхней части конструкции. По предварительным данным, причиной деформации является снег. Место было оперативно огорожено сигнальной лентой.

В настоящее время районная администрация на связи с Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева для принятия дальнейших решений. Отмечается, что ежегодный ремонт корпуса судна проводится совместно с заводом «Красное Сормово».

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что обрушенный участок крыши Нижегородского кремля восстановят до 6 марта.