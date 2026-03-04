Конструкция «Метеора» пострадала под тяжестью снега

В настоящее время районная администрация на связи с Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева для принятия дальнейших решений. Отмечается, что ежегодный ремонт корпуса судна проводится совместно с заводом «Красное Сормово».