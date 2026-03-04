«Ъ»: у экс-главы Департамента культуры Москвы изъяли активы на миллиарды рублей

Так, стоимость имущества, оформленного на доверенных лиц, а также членов их семей, составила почти 1,5 млрд рублей, уточняет издание. При содействии Кибовского с целью извлечения имущественной выгоды в размере 1,2 млрд рублей от продажи компании, владеющей объектом культурного наследия в центре Москвы, была существенно увеличена стоимость ее активов.