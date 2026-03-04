«Ъ»: у экс-главы Департамента культуры Москвы изъяли активы на миллиарды рублей

МОСКВА, 4 марта./ТАСС/. Бывший руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский и экс-председатель ГТК России Анатолий Круглов лишились имущества на миллиарды рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным издания, вступило в силу решение об обращении в доход государства оцениваемого в 5 млрд рублей имущества Кибовского и Круглова, а также связанных с ними лиц.
По данным Генпрокуратуры, при отсутствии необходимого законного дохода Кибовский совместно с предпринимателем Андреем Нероденковым приобрели недвижимость, премиальные автомобили, мотоциклы и ценные бумаги, отмечает издание.
Так, стоимость имущества, оформленного на доверенных лиц, а также членов их семей, составила почти 1,5 млрд рублей, уточняет издание. При содействии Кибовского с целью извлечения имущественной выгоды в размере 1,2 млрд рублей от продажи компании, владеющей объектом культурного наследия в центре Москвы, была существенно увеличена стоимость ее активов.
Как стало известно газете, исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Решение, оставленное 2 марта 2026 года Мосгорсудом без изменения, обращено к немедленному исполнению.