Дознаватели МЧС России установили причину пожара на Карла Либкнехта в Иркутске

IrkutskMedia, 4 марта. Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Карла-Либкнехта в Иркутске накануне, 3 марта. К месту возгорания были направлены семь единиц техники, 25 человек личного состава.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, на момент прибытия первого подразделения наблюдалось плотное задымление в подъезде. Самостоятельно здание покинули 36 человек, в том числе шестеро детей. Людям с верхних этажей требовалась помощь спасателей. Звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам были эвакуированы 10 человек, с помощью автолестницы — двое. По трехколенной лестнице огнеборцы спасли младенца. Пятимесячную девочку с отравлением угарным газом госпитализировали.
Специалисты МЧС России ликвидировали пожар в кладовых, расположенных в подвальном помещении одного из подъездов многоквартирного дома, на площади 30 кв. метров.
Условием развития пожара стало позднее его обнаружение.
Дознаватели ведомства установили, что к возгоранию привело нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.
Ранее агентство сообщало, что пожар произошел в пятиэтажном дома на улице Шевченко в Черемхове. К месту были направлены 17 специалистов и пять единиц техники. Пожарные при помощи трехколенной лестницы с балконов квартир на втором этаже спасли семь человек. Ещё 12 человек, включая двух детей, были эвакуированы по лестничным маршам.