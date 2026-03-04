Дознаватели МЧС России установили причину пожара на Карла Либкнехта в Иркутске

Ранее агентство сообщало, что пожар произошел в пятиэтажном дома на улице Шевченко в Черемхове. К месту были направлены 17 специалистов и пять единиц техники. Пожарные при помощи трехколенной лестницы с балконов квартир на втором этаже спасли семь человек. Ещё 12 человек, включая двух детей, были эвакуированы по лестничным маршам.