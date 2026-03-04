Силы ПВО за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника

По данным военного ведомства, атаки фиксировались сразу в нескольких субъектах страны.
«В период с 23:00 мск 3 марта до 7:00 мск 4 марта средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 21 БПЛА — над территорией Волгоградской области, по четыре — над территориями Ростовской и Белгородской областей, два — над территорией Астраханской области и один — над территорией Курской области», — сообщили в ведомстве.
Таким образом, самая массированная атака пришлась на Волгоградскую область. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области вечером и ночью отражали массированную атаку беспилотников. По словам губернатора Юрия Слюсаря, несколько десятков дронов были сбиты в Миллеровском и Тарасовском районах. Обломки упали на территорию строящейся базы отдыха — повреждены остекление и входная дверь, пострадавших, к счастью, нет.
