Силы ПВО за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника

Минувшей ночью российские регионы вновь оказались под атакой беспилотников. Дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских БПЛА самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

По данным военного ведомства, атаки фиксировались сразу в нескольких субъектах страны.

«В период с 23:00 мск 3 марта до 7:00 мск 4 марта средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 21 БПЛА — над территорией Волгоградской области, по четыре — над территориями Ростовской и Белгородской областей, два — над территорией Астраханской области и один — над территорией Курской области», — сообщили в ведомстве.

Таким образом, самая массированная атака пришлась на Волгоградскую область. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области вечером и ночью отражали массированную атаку беспилотников. По словам губернатора Юрия Слюсаря, несколько десятков дронов были сбиты в Миллеровском и Тарасовском районах. Обломки упали на территорию строящейся базы отдыха — повреждены остекление и входная дверь, пострадавших, к счастью, нет.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

