На выезде из Красноярска в результате аварии с фурой погибла женщина-водитель

Предварительно установлено, что сегодня утром, 4 марта, на 7-м километре обхода Красноярска 68-летняя женщина за рулем Toyota Corolla Spacio направлялась из краевого центра в сторону Емельяново. Выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом.