На выезде из Красноярска в результате аварии с фурой погибла женщина-водитель

Под Красноярском в результате столкновения с фурой погибла женщина-водитель легкового автомобиля. Информацию «Комсомольской правде» — Красноярск подтвердили в краевой полиции.
Предварительно установлено, что сегодня утром, 4 марта, на 7-м километре обхода Красноярска 68-летняя женщина за рулем Toyota Corolla Spacio направлялась из краевого центра в сторону Емельяново. Выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом.
В результате ДТП женщина скончалась до приезда скорой медицинской помощи. На месте аварии работает следственно-оперативная группа, а также сотрудники ГАИ, выясняются все обстоятельства случившегося.