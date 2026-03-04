Дроны ВСУ атаковали электропоезд в Брянской области

Вооруженные силы Украины атаковали электропоезд в поселке Суземка Брянской области с помощью дронов-камикадзе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, в результате удара пострадавших нет.
Глава региона уточнил, что в ходе атаки была повреждена кабина машиниста. При этом движение поездов на участке не нарушено.
Ранее сообщалось, что в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области отразили атаку нескольких десятков беспилотников. По словам губернатора Юрия Слюсаря, ночью регион подвергся воздушной атаке. Пострадавших нет, однако обломки дронов повредили остекление и входную дверь нежилого помещения на территории строящейся базы отдыха.