Дроны ВСУ атаковали электропоезд в Брянской области

Ранее сообщалось, что в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области отразили атаку нескольких десятков беспилотников. По словам губернатора Юрия Слюсаря, ночью регион подвергся воздушной атаке. Пострадавших нет, однако обломки дронов повредили остекление и входную дверь нежилого помещения на территории строящейся базы отдыха.