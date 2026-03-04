Ричмонд
Дроны ВСУ атаковали электропоезд в Брянской области

В поселке Суземка Брянской области беспилотники ВСУ атаковали электропоезд, повреждена кабина машиниста, пострадавших нет.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины атаковали электропоезд в поселке Суземка Брянской области с помощью дронов-камикадзе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в результате удара пострадавших нет.

Глава региона уточнил, что в ходе атаки была повреждена кабина машиниста. При этом движение поездов на участке не нарушено.

Ранее сообщалось, что в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области отразили атаку нескольких десятков беспилотников. По словам губернатора Юрия Слюсаря, ночью регион подвергся воздушной атаке. Пострадавших нет, однако обломки дронов повредили остекление и входную дверь нежилого помещения на территории строящейся базы отдыха.

