Массовая авария с грузовиками перекрыла трассу Ростов — Нижний Новгород

Массовая авария с участием семи автомобилей произошла в Пестяковском районе Ивановской области.

Массовая авария с участием семи автомобилей произошла в Пестяковском районе Ивановской области. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

ДТП произошло на дороге Ростов — Иваново — Нижний Новгород. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения.

По предварительным данным, столкнулись четыре грузовых автомобиля и три легковых машины. В результате аварии есть пострадавшие.

На время работы следственных служб движение на участке дороги перекрыли.

К ликвидации последствий аварии привлекли 15 человек и семь единиц техники. От МЧС России на месте работали шесть спасателей и две единицы техники.

