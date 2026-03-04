Массовая авария с грузовиками перекрыла трассу Ростов — Нижний Новгород

Массовая авария с участием семи автомобилей произошла в Пестяковском районе Ивановской области. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
ДТП произошло на дороге Ростов — Иваново — Нижний Новгород. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения.
По предварительным данным, столкнулись четыре грузовых автомобиля и три легковых машины. В результате аварии есть пострадавшие.
На время работы следственных служб движение на участке дороги перекрыли.
К ликвидации последствий аварии привлекли 15 человек и семь единиц техники. От МЧС России на месте работали шесть спасателей и две единицы техники.
