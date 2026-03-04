Движение поездов на МЦК против часовой стрелки временно ограничено из-за проверки инфраструктуры. Об этом в среду, 4 марта, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
Уточняется, что бригаду специалистов направили на ремонтные работы из-за повреждения контактного провода на остановочном пункте Шелепиха. Причины произошедшего выясняются, передает Telegram-канал.
— Пожалуйста, пользуйтесь поездами, следующими по часовой стрелке, другими линиями метро и наземным транспортом, — написали в Telegram-канале Дептранса.
Днем ранее сообщалось, что сбой в движении поездов произошел на третьей линии Московских центральных диаметров. По данным СМИ, сначала Иволга 4.0 стояла на перегоне Перово — Андроновка, затем поезд вернули на станцию Перово и всех попросили выйти из вагонов.
В феврале сбой в движении произошел на МЦД-2. Это было связано с тем, что один из поездов остановился на перегоне Павшино — Тушино. Спустя время движение восстановили. Пассажирам принесли извинения за предоставленные неудобства.