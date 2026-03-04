5-месячная девочка отравилась угарным газом на пожаре в Иркутске

В Иркутске на улице Карла Либкнехта днем 3 марта 2026 года произошел пожар в подвале многоквартирного дома. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, огонь охватил кладовые на площади 30 квадратных метров. К приезду пожарных подъезд сильно задымился.
— 36 человек, из них шестеро детей, вышли сами. Жильцам верхних этажей потребовалась помощь. Спасатели в дыхательных аппаратах вывели по лестницам 10 человек, еще двоих сняли с помощью автолестницы. Трехколенная лестница понадобилась, чтобы спасти младенца. Пятимесячную девочку с отравлением угарным газом увезли в больницу, — добавили в пресс-службе ведомства.
Дознаватели МЧС установили причину случившегося — нарушение правил безопасности при проведении огневых работ. Напомним, перед такими работами нужно убрать горючие материалы, надеть защиту, оградить место металлическими щитами и иметь под рукой огнетушитель. Ремонт лучше доверять профессионалам. При пожаре звонить 101 или 112.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что в Забайкальском крае вынесен приговор молодой матери, которая обвиняется в гибели своих троих детей. Подробности.