Российские силы ПВО уничтожили за ночь 32 дрона ВСУ над регионами страны

Российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за ночь 4 марта 32 дрона ВСУ над регионами России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
Так, большую часть беспилотников противника, 21 единицу, российские военные сбили в Волгоградской области. По четыре дрона уничтожены в Ростовской и Белгородской областях, два — в Астраханской области и 1 вражеский БПЛА ликвидировали в Курской области.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские военные предприняли попытку атаковать электропоезд в Брянской области дроном-комикадзе. В результате атаки пострадавших нет.
Также сообщалось, что ВСУ впервые при атаке на Донецк использовали новый вид беспилотника производства США. Речь идёт об ударном БПЛА самолётного типа, предположительно это Hornet.