Российские силы ПВО уничтожили за ночь 32 дрона ВСУ над регионами страны

Российские военные отразили атаку дронов ВСУ на регионы страны.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за ночь 4 марта 32 дрона ВСУ над регионами России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Так, большую часть беспилотников противника, 21 единицу, российские военные сбили в Волгоградской области. По четыре дрона уничтожены в Ростовской и Белгородской областях, два — в Астраханской области и 1 вражеский БПЛА ликвидировали в Курской области.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские военные предприняли попытку атаковать электропоезд в Брянской области дроном-комикадзе. В результате атаки пострадавших нет.

Также сообщалось, что ВСУ впервые при атаке на Донецк использовали новый вид беспилотника производства США. Речь идёт об ударном БПЛА самолётного типа, предположительно это Hornet.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
