Мужчина напоил девушку текилой до смерти

В Японии начался суд над мужчиной, которого обвиняют в том, что он напоил 25-летнюю девушку большим количеством алкоголя, после чего она умерла. Об этом сообщает издание Japan Today.
На скамье подсудимых оказался 44-летний житель города Нагоя Хироки Итая. По версии обвинения, в мае 2023 года он заметил в баре девушку и попросил знакомого бармена пригласить ее за его столик.
Следствие считает, что после знакомства мужчина в течение примерно полутора часов угощал ее алкоголем и уговаривал пить все больше. В итоге девушка выпила 32 рюмки текилы.
После этого Итая отвез ее в отель. По данным следствия, мужчина планировал заняться с ней сексом.
В отеле он заметил, что девушке стало плохо, и вызвал скорую помощь. Пострадавшую доставили в больницу.
Врачи больше месяца пытались спасти ее жизнь. Однако 21 июня 2023 года девушка умерла. Причиной смерти стала гипоксическая энцефалопатия — повреждение головного мозга из-за нехватки кислорода. Такое состояние возникло после тяжелого алкогольного отравления.
В суде Итая признал, что уговаривал девушку пить одну рюмку за другой. При этом он заявил, что не делал этого ради интимной близости.
Какое наказание может грозить мужчине в случае признания вины, пока не сообщается.
