В Чувашии отменили занятия в школах из-за угрозы атаки БПЛА

Занятия в школах, техникумах и колледжах Чувашии пройдут в дистанционном формате из-за угрозы атаки БПЛА, сообщил министр образования республики Дмитрий Захаров.

Источник: РИА "Новости"

«Детей просим оставить дома. Вторая смена сможет начать учиться, если будет официальный отбой угрозы атаки БПЛА», — написал Захаров в Telegram-канале. Он также рекомендовал не отправлять детей в детские сады.

Ранее об отмене очных занятий в школах сообщил мэр Чебоксар Станислав Трофимов. Он призвал управляющие компании открыть подвалы, а жителей — не подходить к окнам и ограничить передвижение по городу.

Примерно в 23:30 в Чувашии объявили угрозу атаки БПЛА и ракетную опасность. Ракетная опасность была отменена примерно в 2:00 мск. Аналогичное предупреждение действовало в соседнем Татарстане, а также Удмуртии, Пензенской, Волгоградской областях и Новороссийске.

