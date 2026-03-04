Ричмонд
Со спящей омички украли золотую сережку с драгоценным сапфиром

Женщина проспала свое дорогое ювелирное украшение после обильного застолья со спиртными напитками.

Источник: Комсомольская правда

Праздничное застолье на улице 12-й Марьяновской закончилось для хозяйки потерей ювелирных изделий на сумму 60 тысяч рублей. Золотую сережку с драгоценным сапфиром с заснувшей 41-летней жительницы Ленинского округа сняла и унесла с собой ее подруга.

Омские полицейские раскрыли кражу драгоценностей, произошедшей вчера в Ленинском районе. Следователи, реагируя на заявление о пропаже золотого кольца и одной сережки с сапфиром, задержали 45-летнюю женщину — подругу потерпевшей. Оказалось, что владелица сокровища организовала для своих лучших друзей пышное застолье в своем доме на улице 12-й Марьяновской. Не справившись с дозой алкоголя, хлебосольная хозяйка прилегла на кровать и заснула. Этим и воспользовалась ее лучшая подружка, сняв со спящей женщины дорогую золотую сережку с сапфиром. А попутно прихватила еще и золотое колечко своей лучшей приятельницы.

Несмотря на то, что воровку полицейские задержали почти сразу после подачи заявления, золотых изделий при ней не обнаружили — дама уже успела сбыть краденное случайным прохожим за символическую сумму в размере 5,5 тысяч рублей. Теперь любительницу чужих веще ждет суд и строгое наказание — вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

