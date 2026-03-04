Со спящей омички украли золотую сережку с драгоценным сапфиром

Омские полицейские раскрыли кражу драгоценностей, произошедшей вчера в Ленинском районе. Следователи, реагируя на заявление о пропаже золотого кольца и одной сережки с сапфиром, задержали 45-летнюю женщину — подругу потерпевшей. Оказалось, что владелица сокровища организовала для своих лучших друзей пышное застолье в своем доме на улице 12-й Марьяновской. Не справившись с дозой алкоголя, хлебосольная хозяйка прилегла на кровать и заснула. Этим и воспользовалась ее лучшая подружка, сняв со спящей женщины дорогую золотую сережку с сапфиром. А попутно прихватила еще и золотое колечко своей лучшей приятельницы.