Красноярского бизнесмена осудят за избиение жены на глазах сына

Мужчина не признаёт свою вину.

Источник: Freepik

38-летнего бизнесмена, владельца стоматологической клиники в Красноярске, обвиняют в систематическом насилии над супругой. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, весной 2025 года домашние конфликты переросли в регулярные побои, часть из которых происходила на глазах у малолетнего сына.

Мужчина полностью обеспечивал семью, женщина находилась в материальной зависимости, не имела собственного жилья и дохода. Это долгое время мешало ей уйти от мужа-тирана. Врачи не раз фиксировали у неё травмы, кровоподтёки и ссадины.

Сам обвиняемый вину не признаёт. Мужчина утверждает, что не избивал жену, а лишь пытался удержать её во время ссор.

Прокуратура утвердила обвинение по п. «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание, совершённое с особой жестокостью в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии». Дело направлено в Центральный районный суд Красноярска.

Ранее мы сообщали, что стали известны подробности убийства женщины во время ссоры с мужем в Красноярске.