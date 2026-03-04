Красноярского бизнесмена осудят за избиение жены на глазах сына

Мужчина полностью обеспечивал семью, женщина находилась в материальной зависимости, не имела собственного жилья и дохода. Это долгое время мешало ей уйти от мужа-тирана. Врачи не раз фиксировали у неё травмы, кровоподтёки и ссадины.