Школы Чувашии перевели на дистанционку из-за угрозы БПЛА

Занятия в школах, техникумах и колледжах Чувашской Республике переведены в дистанционный формат из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил министр образования региона Дмитрий Захаров.

Источник: Life.ru

«Детей просим оставить дома. Вторая смена сможет начать учиться, если будет официальный отбой угрозы атаки БПЛА», — написал он в своём Telegram-канале. Министр также рекомендовал родителям по возможности не приводить детей в детские сады.

Угроза атаки беспилотников и ракетная опасность в регионе были объявлены около 23:30. Позже ракетная опасность была отменена. Аналогичные предупреждения действовали в Татарстан, Удмуртия, Пензенская область, Волгоградская область и Новороссийск. Ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Казани и Чебоксар. Ранее об отмене очных занятий в школах сообщил мэр Чебоксары Станислав Трофимов. Он призвал управляющие компании открыть подвалы, а жителей города — не подходить к окнам и ограничить передвижение.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

