Курьер из Москвы забрал у сибирячки 6 миллионов рублей по указанию мошенников

— Но на этом не закончилось. Вскоре с пенсионеркой связались новые «специалисты» — из Роскомнадзора, Центробанка и ФСБ. Они сообщили, что ее данные попали к мошенникам, те взломали «Госуслуги» и пытаются оформить кредиты. Чтобы спасти деньги, нужно срочно передать их курьеру — он отвезет их в банк и положит на безопасный счет, — пишут журналисты.