Курьер из Москвы забрал у сибирячки 6 миллионов рублей по указанию мошенников

В Улан-Удэ 65-летней женщине позвонили из «военкомата» и сказали, что ее сыну, участнику СВО, полагается государственная награда. Как сообщает «Ариг Ус» со ссылкой на МВД региона, под видом оформления документов преступники выманили персональные данные и посоветовали обратиться в администрацию.
— Но на этом не закончилось. Вскоре с пенсионеркой связались новые «специалисты» — из Роскомнадзора, Центробанка и ФСБ. Они сообщили, что ее данные попали к мошенникам, те взломали «Госуслуги» и пытаются оформить кредиты. Чтобы спасти деньги, нужно срочно передать их курьеру — он отвезет их в банк и положит на безопасный счет, — пишут журналисты.
Женщина поверила и отдала незнакомцу 6 миллионов рублей. Полицейские вычислили курьера. Им оказался 31-летний житель Москвы. Оперативники съездили в столицу и задержали его дома. Мужчина успел передать деньги дальше по цепочке, как велели вербовщики.
На него завели уголовное дело о мошенничестве. Сейчас полиция ищет других участников схемы и проверяет задержанного на причастность к похожим преступлениям.
