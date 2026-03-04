Пьяный омич выронил в баре дорогой телефон, который тут же украл подросток

Расслабление после трудового дня в баре на улице Комарова едва не закончилось покупкой нового телефона для 35-летнего сельчанина из омского района. Мужчина употреблял спиртные напитки за стой бара и при неловком движении выронил дорогой смартфон на пол. Ситуацию приметил крутившийся в баре несовершеннолетний подросток. Юноша вместо того, чтобы указать на выпавший телефон пьяному хозяину, быстро схватил «добычу» и ретировался из злачного места. Сотрудники полиции вычислили 17-летнего воришку по камерам заведения общепита, и спустя короткое время задержали подростка. Дорогой телефон не успел исчезнуть бесследно — его по окончанию следственных действий вернут хозяину. А вот подростка ждет суд: по статье возбужденного против него уголовного дела, ему может грозить до двух лет колонии.