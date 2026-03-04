Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли в ДТП с участием маршрутки и грузовика в Пушкине

Два человека погибли в ДТП с участием маршрутки и грузовика в подмосковном Пушкине. Об этом в среду, 4 марта, сообщили в пресс-службе МВД Московской области.

Два человека погибли в ДТП с участием маршрутки и грузовика в подмосковном Пушкине. Об этом в среду, 4 марта, сообщили в пресс-службе МВД Московской области.

Инцидент произошел примерно в 07:55 на 41-м километре А-107.

Еще шесть человек пострадали, им оказывают медицинскую помощь.

— Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке, — передает Telegram-канал ведомства.

Ранее подмосковный суд вынес приговор бывшему участнику телевизионного проекта «Дом-2» Антону Гусеву за ДТП, в котором погиб водитель машины ВАЗ. Мужчина признал вину и раскаялся. Ему назначили наказание в виде двух лет колонии условно.

До этого автомобиль Mercedes упал с эстакады Московского скоростного диаметра. Машина приземлилась на другую иномарку. В аварии погибли два человека.