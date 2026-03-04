Два человека погибли в ДТП с участием маршрутки и грузовика в Пушкине

Два человека погибли в ДТП с участием маршрутки и грузовика в подмосковном Пушкине. Об этом в среду, 4 марта, сообщили в пресс-службе МВД Московской области.
Инцидент произошел примерно в 07:55 на 41-м километре А-107.
Еще шесть человек пострадали, им оказывают медицинскую помощь.
— Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке, — передает Telegram-канал ведомства.
