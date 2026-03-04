Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стажерка украла из сейфа стоматологии полмиллиона рублей

Стажерка стоматологической клиники в центре Москвы похитила из сейфа полмиллиона рублей.

Стажерка стоматологической клиники в центре Москвы похитила из сейфа полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по столице.

Инцидент произошел в Пресненском районе. По данным полиции, 33-летняя жительница Подмосковья устроилась в клинику стажером-администратором и должна была следить за порядком.

Как установили правоохранители, женщина узнала код от сейфа. Дождавшись момента, когда в кабинете никого не было, она открыла хранилище и забрала 500 тысяч рублей.

После пропажи денег сотрудники клиники обратились в полицию. Оперативники уголовного розыска отдела МВД по Пресненскому району совместно с сотрудниками управления МВД по Центральному административному округу задержали подозреваемую.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». По этой статье ей может грозить до шести лет лишения свободы.

Читайте также: Первые укусы клещей начали фиксировать в России.