Стажерка украла из сейфа стоматологии полмиллиона рублей

Стажерка стоматологической клиники в центре Москвы похитила из сейфа полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по столице.
Инцидент произошел в Пресненском районе. По данным полиции, 33-летняя жительница Подмосковья устроилась в клинику стажером-администратором и должна была следить за порядком.
Как установили правоохранители, женщина узнала код от сейфа. Дождавшись момента, когда в кабинете никого не было, она открыла хранилище и забрала 500 тысяч рублей.
После пропажи денег сотрудники клиники обратились в полицию. Оперативники уголовного розыска отдела МВД по Пресненскому району совместно с сотрудниками управления МВД по Центральному административному округу задержали подозреваемую.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». По этой статье ей может грозить до шести лет лишения свободы.
