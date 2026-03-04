Ричмонд
Найден обманутый мошенниками и пропавший неделю назад в Ленобласти подросток

Сотрудники СК Ленобласти установили местонахождение 17-летнего парня, который числился пропавшим с 25 февраля.

Предварительно, подростка обнаружили минувшей ночью, он жив, пишет 78.ru.

Мать юноши полагает, что её сын попал под влияние мошенников. Неизвестные убедили подростка, что его родителям грозит уголовная ответственность, из-за чего он мог добровольно скрыться и перестать выходить на связь.

Парня искали больше недели. Информацию о его исчезновении 25 февраля распространял поисково-спасательный отряд «Северо-Запад».

Сейчас мать находится в правоохранительных органах, где выясняются все обстоятельства произошедшего.

