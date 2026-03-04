Пожар уничтожил товары в пункте выдачи заказов во Владивостоке

За предыдущие сутки, 3 марта, на территории Приморского края было зафиксировано 47 пожаров, к тушению 29 из них привлекались силы МЧС России. Наиболее масштабным пожаром во Владивостоке накануне стало возгорание частного дома на улице Свердлова. Чтобы потушить его, задействовали 22 человека личного состава и шесть единиц техники, дом горел изнутри и был повреждён пламенем на площади 90 квадратных метров. Жертв не было, причины пожара выясняются.