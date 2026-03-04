Пожар уничтожил товары в пункте выдачи заказов во Владивостоке

Пункт по адресу Кирова, 15а располагается в цокольном этаже многоквартирного дома. Когда пожарные прибыли на место, в помещении наблюдалось сильное задымление, горели стеллажи, коробки и обшивка одной из стен. Помещение повреждено огнём на площади около 10 квадратных метров, никто не пострадал.
Причина пожара и ущерб выясняют дознаватели МЧС. По сообщениям жителей микрорайона, многие не успели забрать из этого пункта выдачи уже оплаченные заказы.
За предыдущие сутки, 3 марта, на территории Приморского края было зафиксировано 47 пожаров, к тушению 29 из них привлекались силы МЧС России. Наиболее масштабным пожаром во Владивостоке накануне стало возгорание частного дома на улице Свердлова. Чтобы потушить его, задействовали 22 человека личного состава и шесть единиц техники, дом горел изнутри и был повреждён пламенем на площади 90 квадратных метров. Жертв не было, причины пожара выясняются.
Также утром 3 марта загорелась бытовка на территории автосервиса по улице Дальней. Огонь распространился на 10 «квадратов» и стал причиной гибели мужчины 1982 года рождения, его обнаружили в помещении при ликвидации возгорания. Горели стены бытовки и личные вещи. Обстоятельства трагического пожара устанавливают дознаватели МЧС.