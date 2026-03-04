Дрон «Баба-Яга» ударил по селу в Брянской области — ранен мирный житель

По словам главы региона, по населённому пункту ударил дрон «Баба-Яга». Пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.
«ВСУ атаковали с помощью дрона “Баба — яга” село Сопычи Погарского района. В результате террорестических действий укронацистов, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Повреждён жилой дом», — написал глава региона.
На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы. Специалисты оценивают последствия атаки и уточняют обстоятельства случившегося.
Ранее сегодня утром украинские боевики вновь нанесли удар по Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что под обстрел попал электропоезд в поселке Суземка. А Стародубском округе вечером 3 марта беспилотник-камикадзе ударил по селу Понуровка.
