В Подмосковье в ДТП с маршруткой и грузовиком погибли два человека

Напомним, 28 февраля сообщалось, что на федеральной трассе «Колыма» в Магаданской области женщина, находившаяся за рулём легкового автомобиля Toyota HiAce Regius, не справилась с управлением и врезалась во встречный «Камаз». В результате ДТП травмы получили три человека, включая двоих детей 9 и 11 лет. Пострадавших госпитализировали.