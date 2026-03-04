В Подмосковье в ДТП с маршруткой и грузовиком погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли в результате столкновения маршрутного такси с грузовым автомобилем в Пушкинском округе Московской области, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Это случилось на выезде из посёлка Софрино.
«Сегодня примерно в 07:55 (мск) на 41-м километре “А-107” произошло дорожно-транспортное происшествие», — отметило региональное управление ГАИ в своём Telegram-канале.
Ещё шестеро человек пострадали. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.
