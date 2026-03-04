Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье в ДТП с маршруткой и грузовиком погибли два человека

На выезде из посёлка Софрино в Подмосковье маршрутка столкнулась с грузовиком, в результате чего погибли два человека.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере два человека погибли в результате столкновения маршрутного такси с грузовым автомобилем в Пушкинском округе Московской области, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Это случилось на выезде из посёлка Софрино.

«Сегодня примерно в 07:55 (мск) на 41-м километре “А-107” произошло дорожно-транспортное происшествие», — отметило региональное управление ГАИ в своём Telegram-канале.

Ещё шестеро человек пострадали. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, 28 февраля сообщалось, что на федеральной трассе «Колыма» в Магаданской области женщина, находившаяся за рулём легкового автомобиля Toyota HiAce Regius, не справилась с управлением и врезалась во встречный «Камаз». В результате ДТП травмы получили три человека, включая двоих детей 9 и 11 лет. Пострадавших госпитализировали.