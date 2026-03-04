В Тюменской области в массовом ДТП погибли три человека

«Из-за массового ДТП частично ограничено движение на 107-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском округе. Здесь столкнулись большегруз, четыре легковых автомобиля и машина КДМ, задействованная в очистке трассы. Предварительно, в ДТП погибли трое пассажиров Kia, ранения получили водитель и двое пассажиров», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, сначала водитель автомобиля Volkswagen въехал в дорожную машину КДМ, очищающую трассу от снега. В результате столкновения легковушку зажало между спецтехникой и ограждением. Затем автомобиль Kia Rio также столкнулся с КДМ, а в него въехал большегруз. После этого автомобиль Mazda врезался в грузовик.
В данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и аварийные службы, они выясняют обстоятельства случившегося. Госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать повышенную осторожность на трассах в условиях снегопада и метели.