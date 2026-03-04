В Тюменской области в массовом ДТП погибли три человека

По предварительным данным, сначала водитель автомобиля Volkswagen въехал в дорожную машину КДМ, очищающую трассу от снега. В результате столкновения легковушку зажало между спецтехникой и ограждением. Затем автомобиль Kia Rio также столкнулся с КДМ, а в него въехал большегруз. После этого автомобиль Mazda врезался в грузовик.