Двое подростков в Подмосковье инсценировали свое похищение по указке мошенников

Установлено, что аферисты связались с 17-летней девушкой в соцсетях: под их воздействием она ушла из дома 17 февраля и самостоятельно уехала в другую область. По пути она встретилась с 16-летним жителем Ленинградской области, которым также манипулировали неизвестные под видом правоохранителей.