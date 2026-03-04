Двое подростков в Подмосковье инсценировали свое похищение по указке мошенников

Двое подростков по указке мошенников инсценировали собственное похищение и требовали у родителей деньги в качестве выкупа. Об этом в среду, 4 марта, рассказали в пресс-службе прокуратуры Московской области.
Установлено, что аферисты связались с 17-летней девушкой в соцсетях: под их воздействием она ушла из дома 17 февраля и самостоятельно уехала в другую область. По пути она встретилась с 16-летним жителем Ленинградской области, которым также манипулировали неизвестные под видом правоохранителей.
Действуя по указке кураторов, подростки инсценировали собственное похищение и направили родным видеосообщения с требованием выкупа под угрозой применения насилия. Позже правоохранители нашли их в Тульской области.
— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению данного преступления, — передает Telegram-канал ведомства.
До этого 14-летний подросток из Красноярска ушел с незнакомкой, после чего его отцу начали приходить сообщения с требованиями заплатить выкуп. Подробнее об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».