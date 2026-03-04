Упавший на пути человек задержал электрички под Петербургом

Утром 4 марта электричка сбила пешехода, что привело к длительным задержкам пригородных поездов в час пик. Как сообщили в пресс-службе ОЖД, авария произошла на участке Броневая — Лигово.
На Балтийском направлении движение встало минимум на полчаса, на платформах скопились толпы людей. В соцсетях жалобы приходят от пассажиров со станций Сосновая Поляна, Пудость, Ораниенбаум и Гатчина. Всего в пути задержались три состава.
— Пешеход грубо нарушил правила безопасности, переходя пути в неположенном месте, — сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Подробности не раскрываются, однако, предполагается, что человека спасти не удалось.
В ОЖД призвали горожан соблюдать осторожность и напомнили, что железная дорога — место повышенно опасности. Стоит внимательно следить за окружающей обстановкой, соблюдать дистанцию до путей и выключать наушники.