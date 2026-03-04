Очевидцы рассказали о налете дронов ВСУ на Волгоград, где пострадали люди

Над Волгоградской областью в ночь на 4 марта сбили 21 беспилотник, пять человек пострадали. Местная жительница Мария в разговоре с aif.ru рассказала о налете дронов.
«Обломки упали недалеко от гимназии, где учатся мои внуки. Одноклассники ребят очень испугались. Двери в подъездах в домах рядом повыносило», — отметила собеседница aif.ru.
Мария уточнила, что к месту падения дрона проехало много скорых и пожарных машин.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что люди пострадали при атаке БПЛА квартиры в многоквартирном доме в Тракторозаводском районе. Критических ранений нет, пострадавшим оказывают помощь.
Ранее Минобороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на российские регионы. По данным ведомства, всего было перехвачено и уничтожено 38 БПЛА.