Маршрутка столкнулась с грузовиком в Подмосковье: есть погибшие и пострадавшие

Серьёзная авария произошла в Московской области утром 4 марта. На трассе А-107 столкнулись маршрутное такси и грузовой автомобиль. Погибли два человека, ещё несколько получили травмы. Об этом сообщили в ГУ МВД.

Источник: Life.ru

Дорожное происшествие произошло в районе 8 утра на 41-м километре автодороги А-107 в городском округе Пушкино. По предварительным данным, на участке трассы произошло столкновение маршрутного такси с грузовиком. После удара транспортные средства получили серьёзные повреждения.

«Подмосковные полицейские устанавливают детали ДТП с участием маршрутного такси в городском округе Пушкино. Сегодня примерно в 07:55 на 41-м километре “А-107” произошло ДТП. В результате ДТП 2 человека погибли, 6 граждан обратились за медицинской помощью», — информирует МВД.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства случившегося, после чего будет принято процессуальное решение.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали пять человек, ещё один пассажир получил травмы в ходе столкновения двух легковушек.

