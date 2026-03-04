Ричмонд
ФСБ задержала шпиона Киева, передававшего сведения о ВС России в Крыму

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Задержан украинский шпион, передававший сведения о местах дислокации военных, вооружения и техники ВС РФ в Крыму, по которым впоследствии наносились удары, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.

Источник: © РИА Новости

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Бахчисарайском районе Республики Крым задержан гражданин РФ, 1988 года рождения, причастный к передаче спецслужбам Украины разведывательной информации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он установил связь через Telegram с сотрудником украинской разведки, передавая данные о размещении российских войск и технике, а также комментируя ситуацию в Крыму в поддержку Украины и призывая к диверсиям против России.

В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о терроризме и государственной измене. Это уже шестой случай за две недели, когда пресекается помощь украинским спецслужбам, уточнили в ФСБ.

