ФСБ задержала шпиона Киева, передававшего сведения о ВС России в Крыму

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Бахчисарайском районе Республики Крым задержан гражданин РФ, 1988 года рождения, причастный к передаче спецслужбам Украины разведывательной информации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что он установил связь через Telegram с сотрудником украинской разведки, передавая данные о размещении российских войск и технике, а также комментируя ситуацию в Крыму в поддержку Украины и призывая к диверсиям против России.
В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о терроризме и государственной измене. Это уже шестой случай за две недели, когда пресекается помощь украинским спецслужбам, уточнили в ФСБ.