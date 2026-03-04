ФСБ задержала жителя Крыма за шпионаж в пользу военной разведки Украины

Уточняется, что задержанный связался с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер. Там он передавал ему сведения о местах дислокации бойцов ВС РФ и их техники, а также данные о «социально-политической обстановке на полуострове в целях ее дестабилизации».