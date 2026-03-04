Ричмонд
Пропавший неделю назад 17-летний подросток в Ленобласти найден живым

Пропавшего подростка из Ленобласти нашли живым спустя неделю.

Источник: Аргументы и факты

В Ленинградской области завершились поиски 17-летнего Влада, который пропал несколько дней назад. Подростка нашли живым, сообщили в региональном СК РФ.

«Местонахождение подростка установлено. Более подробная информация появится позже», — говорится в сообщении.

Родственники ранее предполагали, что юноша мог стать жертвой мошенников и быть завербован. Где именно находился молодой человек и с кем он был всё это время, предстоит установить следствию.

17-летний юноша покинул свой дом в поселке Янино-1 25 февраля и пропал на несколько дней. 2 марта Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту его исчезновения. Сотрудники следственного комитета проводили проверку в местах, где мог находиться подросток, и допрашивали людей из его окружения.

Кроме того, поиском юноши занималась петербургская региональная общественная организация «Поисково-спасательный отряд “Северо-Запад”. Утром 4 марта они сообщили, что подросток найден живым.