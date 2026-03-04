Дроны-камикадзе атаковали поезд в Брянской области

«В результате террористических действий ВСУ повреждена кабина машиниста. Движение поездов не нарушено», — говорится в сообщении.
Богомаз уточнил, что в результате атаки БПЛА на поезд в поселке Суземка никто не пострадал.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в свою очередь, сообщил, что за ночь военные перехватили несколько десятков дронов над Миллеровским и Тарасовским районами региона. Никто не пострадал, было повреждено здание на территории строящейся базы отдыха.
