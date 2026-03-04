Заблудившихся в горах туристов спасли в Бахчисарайском районе

В Бахчисарайском районе Крыма спасательные службы пришли на помощь туристам, которые потерялись в горах. Они сбились с пути из-за наступления ночи и ухудшения погодных условий.
Около 9 вечера 3 марта спасатели получили сообщение, что двое туристов потерялись в темноте и из-за плохой погоды в районе Мангуп-Кале рядом с «Женским источником». На помощь отправились 4 спасателя из Бахчисарайского отряда «КРЫМ-СПАС». Прибыв на место, они начали пеший поиск туристов. Спустя 45 минут заблудившихся удалось найти, медпомощь им не понадобилась. Спасатели помогли туристам добраться до их машины.
