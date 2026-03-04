В Тайшетском районе 14 работников привлекли к ответственности после схода поезда

В Тайшетском районе 14 человек привлекли к ответственности после схода грузового поезда. Локомотив с пятью вагонами сошел с железной дороги на перегоне Алзамай — Облепиха 21 ноября 2025 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.