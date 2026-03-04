Ричмонд
В Тайшетском районе 14 работников привлекли к ответственности после схода поезда

Локомотив с пятью вагонами сошел с железной дороги на перегоне Алзамай — Облепиха 21 ноября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшетском районе 14 человек привлекли к ответственности после схода грузового поезда. Локомотив с пятью вагонами сошел с железной дороги на перегоне Алзамай — Облепиха 21 ноября 2025 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— Происшествие допущено из-за нарушения требований при производстве путевых работ — наезд локомотива на гидравлический прибор, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Руководителям трех структурных подразделений ОАО «РЖД» внесли представления. В результате 14 виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, а двоих руководителей освободили от должностей. Еще четыре сотрудника привлечены к административной ответственности по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».