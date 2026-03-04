Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянина обвинили в передаче военных данных Украине

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, которого подозревают в шпионаже в пользу украинской военной разведки.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, которого подозревают в шпионаже в пользу украинской военной разведки. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Задержание произошло в Бахчисарайском районе. По данным ведомства, речь идет о гражданине России 1988 года рождения.

Как утверждают в ФСБ, мужчина через мессенджер сам связался с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. Он передавал сведения о местах размещения российских военных, вооружения и техники.

По данным спецслужбы, позже по этим объектам наносились удары.

Также, как заявили в ФСБ, мужчина публиковал в Интернете сообщения в поддержку Украины, призывал к диверсиям против России и резко высказывался о российских властях, жителях Крыма и военных.

В отношении задержанного возбудили уголовные дела по статьям о призывах к терроризму и государственной измене в форме шпионажа.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют, были ли у мужчины сообщники.

Читайте также: Конфликт Ирана и США ослабляет позиции Украины и дает преимущество России.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше