Россиянина обвинили в передаче военных данных Украине

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, которого подозревают в шпионаже в пользу украинской военной разведки. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Задержание произошло в Бахчисарайском районе. По данным ведомства, речь идет о гражданине России 1988 года рождения.
Как утверждают в ФСБ, мужчина через мессенджер сам связался с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. Он передавал сведения о местах размещения российских военных, вооружения и техники.
По данным спецслужбы, позже по этим объектам наносились удары.
Также, как заявили в ФСБ, мужчина публиковал в Интернете сообщения в поддержку Украины, призывал к диверсиям против России и резко высказывался о российских властях, жителях Крыма и военных.
В отношении задержанного возбудили уголовные дела по статьям о призывах к терроризму и государственной измене в форме шпионажа.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют, были ли у мужчины сообщники.