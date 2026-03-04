В Улан-Удэ собака сорвалась с цепи и напала на женщину

1 марта 2026 года в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ собака напала на сибирячку. Как сообщает «Ариг Ус» со ссылкой на городскую администрацию, случилось все в двух домах от ее дома. Информация об этом поступила в Комитет городского хозяйства спустя два дня от ветеринаров.
— Выяснилось, что у собаки есть хозяева. Она сорвалась с цепи и убежала со своего участка. Специалисты комитета вместе с муниципальным контролем и администрацией района провели рейды, — пишут журналисты.
Владельцу собаки передали протокол за нарушение правил содержания животных. Ему грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей.
