Главу поселка Серебряные Пруды и его заместители задержали за взяточничество

Основателя интернет-издания Readovka Алексея Костылева арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Это может быть связано не с его журналистской деятельностью, а со строительством базы отдыха, а также с хищением одного миллиарда рублей у Минобороны РФ. Что известно об аресте журналиста — в материале «Вечерней Москвы».