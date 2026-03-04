Главу поселка Серебряные Пруды и его заместители задержали за взяточничество

Главу поселка Серебряные Пруды и трех его заместителей задержали по подозрению в получении взяток, возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 4 марта, заявили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
— Возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального округа Серебряные Пруды, трех его заместителей, директора муниципального казенного учреждения «Центр торгов», подозреваемых в получении ими взяток, а также в отношении индивидуального предпринимателя и генерального директора фирмы, подозреваемых в даче взяток, — цитирует следователей ТАСС.
Основателя интернет-издания Readovka Алексея Костылева арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Это может быть связано не с его журналистской деятельностью, а со строительством базы отдыха, а также с хищением одного миллиарда рублей у Минобороны РФ. Что известно об аресте журналиста — в материале «Вечерней Москвы».
Тем временем в Москве судят главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и старшего продюсера Татьяну Лукьянову. Их подозревают в даче взятки полицейским. Еще обыски проходили в офисе агентства Ura.ru. Позже в Екатеринбурге был задержан редактор свердловской редакции информагентства Денис Аллаяров.