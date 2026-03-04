Московский суд оштрафовал Battlestate Games на два миллиона рублей

— Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района города Москвы 3 марта 2026 года признал виновным в совершении административного правонарушения по ч. 8 ст 13.11 КоАП РФ английскую компанию Battlestate Games Limited и назначил наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей, — рассказали в Telegram-канале инстанции.