Московский суд оштрафовал Battlestate Games на два миллиона рублей

Таганский районный суд столицы оштрафовал разработчика компьютерных игр Battlestate Games на два миллиона рублей. Компания нарушила закон в области персональных данных. Об этом в среду, 4 марта, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
— Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района города Москвы 3 марта 2026 года признал виновным в совершении административного правонарушения по ч. 8 ст 13.11 КоАП РФ английскую компанию Battlestate Games Limited и назначил наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей, — рассказали в Telegram-канале инстанции.
27 февраля Нагорный суд оштрафовал Google на 16 миллиардов рублей. Причиной послужило уклонение компании от уплаты административного штрафа в нужный срок.
До этого Google наказали за распространение сервисов VPN через магазин приложений Google Play. Суд в Москве оштрафовал компанию на 22,8 миллиона рублей.