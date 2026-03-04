Ричмонд
Мошенники атаковали южноуральцев фейковыми сообщениями о ДТП

В полиции предупредили жителей Челябинской области об аферистах, пугающих кадрами аварий.

Источник: Комсомольская правда

В региональном полицейском главке предупредили жителей Челябинской области о новой волне мошенничеств.

Аферисты пишут своим жертвам в мессенджерах, нередко пользуются для этого групповыми чатами. Они присылают картинку с жуткими последствиями ДТП и сообщают, что в аварии погиб кто-то из близких адресата.

К сообщению прикрепляют ссылку на группу с каким-нибудь леденящим душу названием, например, «ДТП. Происшествия 18+». В этой группе для иллюзии правдоподобности размещают несколько «новостей» об авариях, а еще прикрепляют файлы — якобы видеозаписи дорожных происшествий. На самом деле в файлах с расширением .apk не видео, а вредоносные программы.

В полиции советуют южноуральцам не верить пугающим заявлениям мошенников и не поддаваться обману.