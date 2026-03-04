Россиянина пытались задушить в машине при его сыне из ревности

В Иркутской области перед судом предстанут двое мужчин, которых обвиняют в попытке убийства местного жителя. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По версии следствия, в начале мая 2025 года житель города Железногорск-Илимский из ревности решил расправиться со своим знакомым. Для этого он привлек приятеля.
Следствие считает, что мужчины напали на потерпевшего на парковке возле дома, когда тот приехал туда вместе с сыном. Один из нападавших удерживал мужчину на переднем сиденье автомобиля, а второй пытался задушить его строительными стяжками.
Все происходило на глазах школьника, который находился в салоне машины. Несмотря на угрозы и физическое превосходство нападавших, мальчику удалось выбраться из автомобиля и позвать на помощь прохожих.
После этого злоумышленники бросили потерпевшего и скрылись. Позже их задержали сотрудники полиции. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Японии начался суд над мужчиной, которого обвиняют в том, что он напоил 25-летнюю девушку большим количеством алкоголя, после чего она умерла.
По версии следствия, в мае 2023 года мужчина познакомился с ней в баре и в течение примерно полутора часов уговаривал пить алкоголь. В итоге девушка выпила 32 рюмки текилы.
После этого мужчина отвез ее в отель. Там он заметил, что ей стало плохо, и вызвал скорую помощь. Пострадавшую доставили в больницу.
Врачи больше месяца пытались спасти девушку, однако 21 июня 2023 года она умерла. Причиной смерти стала гипоксическая энцефалопатия — повреждение мозга из-за нехватки кислорода, вызванное тяжелым алкогольным отравлением.
Читайте также: Россиянина обвинили в передаче военных данных Украине.