Пятый аэропорт России экстренно ввёл план «‎Ковёр»

Ранее ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Казани и Чебоксар. Об отмене ограничений и возобновлении рейсов пассажирам сообщат дополнительно. Всего же за утро «Ковёр» вводили уже в пяти аэропортах.